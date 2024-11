Sondajul INSOMAR reflectă o dinamică electorală specifică unei societăți în schimbare, caracterizată de fragmentare politică și de volatilitate electorală, fenomene bine studiate în teoria sociologică a modernității reflexive (Beck, Giddens), afirmă jurnalistă Realitatea Plus, Ana Maria Păcuraru, într-o analiză făcută în calitate de inițiator și conducător al institutului de sondare INSOMAR. Potrivit acesteia, Nicolae Ciucă, cu 15,6%, se poziționează ca un candidat capabil să capitalizeze pe această fluiditate printr-o strategie politică bazată pe securitate, stabilitate și competență tehnocratică, care răspunde anxietăților colective și nevoii de ordine socială în contextul geopolitic tensionat.

1. Legitimitatea carismatică și rolul securității

Nicolae Ciucă aduce în prim-plan o formă de legitimitate carismatică raționalizată (Max Weber), combinând autoritatea sa militară cu un discurs tehnocrat. Acest mix îi permite să rezoneze cu segmente ale electoratului urban și educat, mai ales clasa mijlocie, care valorizează competența și stabilitatea. Într-o societate aflată sub presiunea riscurilor globale (conflictul din Ucraina, insecuritatea economică), Ciucă devine simbolul securității ontologice, oferind un sentiment de continuitate și protecție.

2. Fragmentarea electorală și redistribuirea voturilor

Fragmentarea intențiilor de vot evidențiază pluralismul politic și existența unor clivaje sociale semnificative: urbani vs. rurali, tineri vs. seniori, tradiționaliști vs. progresiști. Aceste diviziuni creează oportunități pentru candidați precum Nicolae Ciucă, care poate să atragă electoratul moderat al candidaților outsider, cum sunt Elena Lasconi (12,7%) și Mircea Geoană (8,4%). În teoria alegerii raționale, alegătorii ar putea opta pentru Ciucă în turul 2, văzând în el o soluție pragmatică și mai viabilă comparativ cu Marcel Ciolacu sau George Simion.

3. Context geopolitic și percepția leadershipului

În sociologia politică contemporană, leadershipul este analizat prin prisma eficienței percepute și a capacității de a oferi soluții la probleme complexe. Într-un context internațional marcat de instabilitate, Nicolae Ciucă este avantajat de profilul său de expert în securitate, ceea ce îi conferă un avantaj semnificativ în competiția electorală. Acest lucru se aliniază teoriei funcționalismului structural, care sugerează că liderii percepuți ca răspuns la nevoile critice ale societății sunt preferați în perioade de criză.

4. Rolul mobilizării și efectul votului util

Mobilizarea liberalilor în jurul lui Nicolae Ciucă este un exemplu de mobilizare socială dirijată, unde mesajele politice strategice sunt adaptate pentru a atrage segmente cheie ale electoratului. În plus, teoria votului util devine relevantă în acest context: alegătorii care nu îl susțin pe Ciolacu sau Simion direct ar putea opta pentru Ciucă în turul 1, pentru a consolida șansele unei confruntări mai echilibrate în turul 2.

Concluzie: Candidatul echilibrului și al soluțiilor

Nicolae Ciucă se conturează ca un candidat cu potențial de coaliționare electorală, capabil să atragă voturi din multiple segmente sociale datorită imaginii sale de lider echilibrat și pragmatic. Într-un peisaj electoral marcat de volatilitate, securitatea și stabilitatea oferite de Ciucă pot constitui factori decisivi pentru a accede în turul 2 și pentru a redefini competiția politică la nivel național, arată jurnalistă Realitatea Plus, Ana Maria Păcuraru, inițiator și conducător al institutului de sondare INSOMAR. .