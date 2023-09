Incident, astăzi, în orașul Râșnov, în care victime au fost cadrele medicale de la Ambulanță. Un individ baut si posibil drogat a sunat la 112 sa anunte ca ii este rau. Un echipaj de la Ambulanta a mers in fata liceului din Rasnov acolo unde era individul.

Cand a vazut cadrele medicale a devenit recalcitrant instant, a inceput sa injure, echipajul a intrat in ambulanta si a inchis usile, iar individul a lovit in geamuri pana le-a spart. Intre timp caderele medicale au sunat la 112, a venit un echipaj de politie si l-a incatusat pe individ. El era suparat ca ar fi vrut sa vorbeasca cu cineva de la Ambulanta Bucuresti. Agresorul cunoscut ca si consumator de alcool si droguri si a mai fost dus la psihiatrie in trecut. Inclusiv astăzi echipajul atacat l-a dus pe individ la psihiatrie