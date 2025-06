Licuricii, simbol al verilor magice și al copilăriilor petrecute în natură, sunt în pericol real de dispariție. Tot mai multe cercetări arată că aceste insecte luminoase ar putea dispărea complet din unele regiuni în doar câteva decenii, dacă nu acționăm imediat.

În timp ce ne bucurăm de spectacolul delicat al acestor „lanterne vii”, experții trag un semnal de alarmă: speciile de licurici scad vertiginos. Motivul? Un cumul de factori:

-Poluarea luminoasă: licuricii folosesc lumina pentru a-și găsi perechea. Luminile artificiale din orașe și sate le perturba complet acest mecanism natural.

-Pesticidele: substanțele chimice din agricultură omoară atât licuricii adulți, cât și larvele lor fragile.

-Distrugerea habitatelor: defrișările, extinderea orașelor, turismul necontrolat și dispariția zonelor umede duc la pierderea spațiilor în care aceste insecte trăiesc și se reproduc.

-Schimbările climatice: secetele și creșterea nivelului mării afectează grav speciile din zonele de coastă și nu numai.

Conform unui articol publicat de National Geographic („Will we still see fireflies this summer?”), mai puțin de 7% dintre cele peste 2.600 de specii de licurici sunt evaluate în mod științific. Dintre acestea, 20% sunt deja în pericol de dispariție.

Potrivit biologului Wan Faridah Akmal Jusoh, co-președinte al grupului IUCN Firefly Specialist Group, „pentru a putea proteja licuricii, trebuie mai întâi să înțelegem ce specii există și cum trăiesc acestea”. Ea adaugă că „mulți licurici sunt încă o enigmă pentru știință”.

Conform cercetătoarei Candace Fallon, coordonatoare a programului dedicat licuricilor din cadrul Xerces Society for Invertebrate Conservation, „cerul nopții devine mai luminos cu fiecare an, iar poluarea luminoasă afectează sever capacitatea licuricilor de a comunica și de a se reproduce”.

Ce putem face pentru a-i salva

Vestea bună este că încă mai putem face ceva. Totul depinde de alegerile noastre zilnice, care pot menține vie lumina acestor ființe fragile:

-Stinge luminile neesențiale pe timp de noapte. Folosește lumini calde și senzori de mișcare.

-Evită pesticidele și adoptă o formă de grădinărit ecologic.

-Plantează vegetație nativă și lasă în curte zone cu frunze moarte, crengi și umiditate – sunt perfecte pentru larve.

-Participă la proiecte de tip citizen science.

Cercetătorii din grupul specializat IUCN și proiecte precum Firefly Atlas studiază din 2018 comportamentul și distribuția licuricilor pentru a le crea „fișe de conservare” și a putea influența politicile de mediu. „Comparativ cu acum 30 de ani, suntem pe drumul cel bun”, spune Wan Faridah Akmal Jusoh. „Dar trebuie să ne mișcăm repede.”

Sursa: Tabu.RO