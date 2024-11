Candidatul susținut de PMP și Forța Dreptei la alegerile prezidențiale 2024, Ludovic Orban, a anunțat, luni seara, la un post TV, că se retrage din cursă și o susține pe Elena Lasconi, de la USR, pentru funcția de președinte.

Astăzi, împreună cu colegii mei, am luat o decizie pe care o consider necesară. Am luat decizia să continuăm campania electorală, dar această campanie să fie pentru susținerea candidatului Elena Lasconi”, a spus Orban.

„Consider că e fundamental să mă retrag din competița prezidențială, pentru că România are nevoie de decență, de bun simț și de democrație autentică”, a adăugat el.

Reacția Elenei Lasconi

„Vă mulțumesc, dle Orban, vă respect foarte mult. Vă mulțumesc pentru încredere și fac apel la celelalte forțe de centru-dreapta să facă acest pas pentru a avea un nou început. Mă gândesc la REPER, la Vlad Gheorghe, mă gândesc la ei foarte tare”, a spus Elena Lasconi.

Ludovic Orban și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale 2024 încă din iunie 2022.

Forța Dreptei și USR au anunțat înainte de începerea campaniei electorale că nu au reușit să se înțeleagă pentru formarea unei alianțe pentru alegerile prezidențiale și parlamentare.

„Am fost dispus la concesii importante doar pentru a putea realiza unirea forțelor. Nu am avut cu cine. Leadership-ul slab, sectarismul partinic, orgoliile nejustificate, lipsa de viziune și foamea de funcții au dus la un rezultat pe care nu l-am dorit”, spunea, în septembrie 2024, Ludovic Orban într-o postare pe FacebookLudovic Orban, a fost, de-a lungul timpului, inginer, fost președinte Agenția Națională a Funcționarilor Publici, fost viceprimar general al Municipiului București (2004-2007), fost ministru al Transporturilor (2007-2008), fost vicepreședinte al Camerei Deputaților (2009-2011/2015-2016), fost premier (2019-2020), repus premier de Klaus Iohannis (2020).