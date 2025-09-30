Administrația Prezidențială a anunțat că returnează la buget 17,5 milioane de lei, ca parte a efortului național de reducere a cheltuielilor. Deși obiectivul inițial era de 20 de milioane, instituția spune că suma stabilită „reflectă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor”.

„Știu că pentru mulți români vremurile sunt grele și cred că statul trebuie să dea primul exemplu de responsabilitate. Nu putem cere eforturi de la oameni fără ca statul să fie primul care le face. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Suma reprezintă aproximativ 17% din bugetul Administrației Prezidențiale, iar conducerea anunță că va continua să analizeze costurile interne, fără a afecta funcționarea instituției sau angajamentele internaționale ale României.

Sursa: Newsinn