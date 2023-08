ASAP România (Armata Selectării Atente a Plasticului) îi invită pe liceenii din Brașov să participe la ateliere educative și interactive pe tema protejării mediului înconjurător. Pentru al treilea an consecutiv, ASAP România participă la Forumul Orașelor Verzi (FOV) și de această dată propune ateliere moderate de Alex Zamfir, bazate pe jocul Adevăr sau Reciclare.

Timp de două zile, pe 9 și pe 10 septembrie, ASAP, programul Fundației The Institute, caută să-i aducă mai aproape de subiectul colectării separate și al reciclării pe tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani, prin jocul Adevăr sau Reciclare. În cele 2 zile de sâmbătă și duminică, ASAP va organiza 4 ateliere de joacă, câte 2 programate în fiecare zi de la orele 11:00 și 13:00, în compania lui Alex Zamfir, cunoscut în mediul online ca Cel mai bun tată. El nu este doar creatorul jocului, ci și moderatorul atelierelor și un jucător foarte bun, așa încât adolescenții vor avea toate motivele să se bucure de acest timp împreună, să se distreze și să afle informații valoroase.

Participarea la atelierele de joacă se face pe bază de înscriere, completând acest formular, care se regăsește pe site-ul asap-românia.ro, în pagina dedicată. Locurile sunt limitate, de 120, câte 30 pentru fiecare atelier în parte, astfel că recomandarea pentru adolescenții dornici să participe este de a se înscrie din timp. Atelierele se vor desfășura la Galeria Inspiratio (Brașov, Str. Curtea Johannes Honterus 8).

„Sper ca liceenii din Brașov să fie pregătiți pentru asaltul de energie bună care-i așteaptă pe 9 și pe 10 septembrie! Sunt foarte entuziasmat să-i întâlnesc, să fiu printre ei și să jucăm Adevăr sau Reciclare împreună. Este primul meu joc pe tema reciclării și mă bucură nespus feedback-ul constant pe care-l primesc de la copii, părinți și bunici. Este și distractiv, dar și educativ, provocator și plin de întrebări șugubețe. Îi aștept să se Înscrie la ateliere și să-l jucăm împreună. O să le placă, garantat!”, a spus Alex Zamfir.

„Dacă la edițiile precedente din cadrul FOV am avut ateliere și activități dedicate publicului larg, de această dată ne concentrăm doar pe publicul nostru țintă, adolescenții, și le pregătim 4 sesiuni de joacă extrem de antrenante – vor afla informații despre reciclare într-un mod inedit și jucăuș. Suntem bucuroși să fim din nou la cel mai mare eveniment dedicat sustenabilității de mediu din România și din nou la Brașov, un oraș cu care avem o colaborare strânsă și parteneri de încredere. Simțim, an de an, că ajungem la un număr dince în ce mai mare de tineri prin acțiunile noastre aici”, a menționat Mihaela Tutunaru, coordonator program ASAP.

Atelierele organizate de ASAP România în cadrul FOV 2023 fac parte dintr-o campanie mai amplă desfășurată în această perioadă la Brașov, cu scopul de a crește gradul de informare și de educare al elevilor pe tema managementului deșeurilor, dar și de a schimba comportamentului acestora în ceea ce privește colectarea separată.

Ca acțiune imediat următoare, odată cu începutul noului an școlar, echipa ASAP își propune să trimită în școlile și liceele din Brașov un kit educațional care va include și jocul Adevăr sau Reciclare.

„Schimbăm perspectiva. Îmbrățișăm transformarea. Alegem acțiunea. Împreună.” este tema sub care se desfășoară anul acesta Forumul Orașelor Verzi, în perioada 4-10 septembrie. Conferința îndeamnă la o schimbare de paradigmă în abordarea problemelor legate de mediul înconjurător și de viitorul orașelor noastre. FOV este cel mai mare eveniment nucleu din România dedicat sustenabilității de mediu, câștigător al Galei Premiilor pentru un Mediu Curat (2021) și apreciat cu trofeul Silver pentru campanii de mediu la Romanian PR Award (2022).

Proiect finanțat din bugetul Municipiului Brașov.

Parteneri media:Ambasada Sustenabilității în România, Hotnews, Rock FM.

ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului) este un program de responsabilitate socială inițiat de Fundația The Institute, care urmărește să genereze schimbare în comportamentul adolescenților față de plastic, de la utilizare la colectare separată și reciclare. Obiectivul ASAP este acela de a contribui activ la promovarea educației pentru mediu în rândul publicului țintă și de a crea cea mai mare infrastructură unitară pentru colectarea separată a deșeurilor în vederea reciclării în toate școlile din România. În prezent, programul e activ în aproape 1,000 de școli din 32 de localități și municipii reședință de județ din România, informațiile despre colectare separată și reciclare ajungând la peste jumătate de milion de elevi din ciclurile preuniversitare.

ASAP este un program susținut de Lidl România, care contribuie la obiectivele strategiei REset Plastic a Grupului Schwarz, din care retailerul face parte. Strategia REset Plastic cuprinde cinci zone de acțiune – de la evitarea folosirii plasticului în ambalaje și regândirea designului acestora, la reciclare și acțiuni de ecologizare, până la inovare și educare în domeniu.

Toate informațiile despre programul ASAP sunt disponibile pe site-ul oficialASAP România și pe conturile de social media,Facebook,Instagram șiTikTok.