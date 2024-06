Actrița Ileana Stana Ionescu a murit duminică, 30 iunie, la vârsta de 87 de ani.

Născută la 14 septembrie 1936, în oraşul Brad, județul Hunedoara, Ileana Stana Ionescu a interpretat sute de roluri în teatru, zeci de roluri în filme şi producţii TV, și nenumărate personaje pentru Teatrul Naţional Radiofonic.

A debutat ca actriță în anul 1955, la vârsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reșița, cu rolul Agnes în Școala femeilor de Moliere. În anul 1959 s-a transferat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, potrivit Radio România Cultural, care a publicat și unul dintre ultimele interviuri ale artistei, în care a vorbit alături de soțul ei.

Ileana Stana Ionescu și-a început cariera la 19 ani

„Primii paşi în teatru au fost datorită fratelui tatălui meu, care era în Reşiţa, unde m-am dus eu să-mi câştig existenţa după eşecul cu ziaristica. Fiind iubitor de teatru avea multe cunoştinţe acolo şi un actor bătrân care juca în ‘Şcoala femeilor’ m-a ochit şi a zis că poate aş vrea să încerc să joc rolul Agnes.

Şi eu, în inconştienţa absolută a vârstei şi în necunoştinţă totală a profesiei, nu ştiam ce înseamnă de fapt un actor, am început să mă pregătesc şi am intrat în Agnes. Şi mi-am făcut datoria în mod convenabil de vreme ce am reuşit să rămân în teatru mai departe.

Tot cu această ocazie, în Şcoala femeilor l-am cunoscut pe soţul meu şi am rămas împreună până azi, când împlinim 57 de ani de mariaj. A fost o etapă foarte bogată, am jucat primul meu rol în travesti în ‘Înşir-te mărgărite’ (…) ”, spunea actriţa într-un interviu acordat Agerpres, în anul 2015.

Împreună cu soţul său, actorul Andrei Ionescu, actrița a plecat la Piatra Neamţ, în anul 1959, la Teatrul Tineretului. La un moment dat, Radu Beligan a văzut-o jucând pe scena de la Piatra Neamţ şi i-a propus să vină în Capitală, să dea concurs la Teatrul Naţional. A luat concursul și a început să joace la TNB în anul 1965, la debut avându-l partener de scenă pe Florin Piersic.