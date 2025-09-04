La acest moment traficul rutier se desfășoară cu restricții, fiind dirijat în mod alternativ pe un singur sens, ca urmare a producerii unui accident de circulație, pe Calea București, la ieșirea din municipiul Brașov, către localitatea Predeal.

În eveniment au fost implicate două autovehicule, iar în urma impactului o persoană beneficiază de sprijin medical.

La locul accidentului au fost direcționate echipaje de poliție, urmând a se efectua cercetări pentru lămurirea împrejurărilor și stabilirea cauzei care a dus la producerea incidentului.

Poliția Brașov recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență în condus și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, urmând ca circulația să fie reluată în integralitate după efectuarea cercetărilor și îndepărtarea vehiculelor avariate de pe carosabil.

ISU Brașov:

În jurule orei 09.00 am fost anunțați despre producerea unui accident rutier pe DN 1, la ieșirea din localitatea Brașov către Predea (zona hotelului Ramada).

În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, rezultând cinci victime.

La fața locului s-au deplasat următoarele resurse:

• un echipaj pentru descarcerare;

• un echipaj de stingere cu apă și spumă;

• trei echipaje SMURD;

• două echipaje SAJ.

Se intervine pentru acordarea asistenței medicale victimelor și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Misiunea este în dinamică.

Sursa: Realitatea de Brasov