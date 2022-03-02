1.Dacă sunteți cetățeni ucraineni și veniți în România, veți fi admiși și veți fi protejați de statul român.

2.La intrarea în țară, veți fi exceptați de la măsura carantinării, indiferent dacă sosiți din Ucraina sau prin Republica Moldova.

3.Puteți solicita azil autorităților competente, astfel încât să rezulte că doriți protecția statului român.

4.Dacă aveți nevoie de ajutor, pe timpul șederii în România puteți primi cazare, hrană și servicii medicale gratuite.

5. Dacă alegețisă rămâneți pe teritoriul României, aveți drept de muncă în anumite condiții.

Detalii suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon:

(+4) 021.9590 – Poliția de Frontieră Română

(+4) 021.410.75.13 – Inspectoratul General pentru Imigrări

112 – Serviciul de Urgență

119 – Număr urgențe legat de copii (inclusiv pentru copiii fără familii)

ACCESUL CETĂȚENILOR UCRAINENI ÎN ROMÂNIA

Documente necesare cetăţenilor ucraineni pentru intrarea în România:

Paşaportul biometric permite intrarea în România, fără viză, pentru o perioadă de 90 de zile, într-un interval de 180 de zile anterior fiecărei zile de ședere.

Pașaportul național însoțit de o viză cu două sau mai multe intrări/permis de ședere valabile eliberate de alte state membre UE, de statele SEE sau de Confederația Elvețiană, în scopul tranzitului sau pentru o perioadă de 90 de zile, într-un interval de 180 de zile anterior fiecărei zile de ședere

Pașaportul național însoţit de viza de intrare/permis de mic trafic de frontieră/permis de ședere eliberate de autoritățile române valabile, cu respectarea valabilității și a dreptului de ședere stabilite prin respectivele documente.

În cazul în care cetățenii solicită azil în România, intrarea în țară se poate face și pe baza altui tip de document de identitate (document de identitate naţional, certificat de naştere etc) SAU pe baza identității declarate, fără un document de identitate, din motive umanitare.

Cetățenii ucraineni sunt exceptați de la măsura carantinării indiferent dacă sosesc direct din Ucraina sau tranzitează Republica Moldova.

În cazul în care situația de securitate nu permite reintrarea pe teritoriul Ucrainei până la expirarea perioadei pentru care s-a permis intrarea și șederea pe teritoriul României, cetățenii ucraineni au obligația de a se prezenta la cea mai apropiată structură teritorială pentru imigrări.

1. Якщо ви є громадянином України і приїжджаєте до Румунії, ви будете прийняті і захищені румунською державою.

2. При в’їзді в країну ви будете звільнені від карантинних заходів, незалежно від того, чи приїдете ви з України чи через Республіку Молдова.

3. Ви можете подати заяву про притулок перед компетентним органами, у якої ви маєте чітко висловитися, що бажаєте захисту румунської держави.

4. Якщо вам потрібна допомога, під час перебування в Румунії ви можете отримати безкоштовне проживання, харчування та доступ до медичних послуг.

5. Якщо ви вирішите залишитися в Румунії, ви маєте право на працевлаштування за певних умов.

Додаткові інформації можете отримати:

(+4) 021.9590 – Румунська прикордонна поліція

(+4) 021.410.75.13 – Головна інспекція з питань імміграції

112 – Служба екстреної допомоги

119 – Кількість надзвичайних ситуацій, пов’язаних з дітьми (включаючи дітей без сім’ї)

ДОСТУП УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН ДО РУМУНІЇ

Необхідні документи для в’їзду українських громадян до Румунії: