Este vorba de DANIEL VEREGUȚ (19.05.2003) care acum evoluează pentru FK Csikszereda, unde a ajuns de la CS COLȚEA 1920 Brașov. Dani a început fotbalul la JUNIOR SOCCER Sfântu Gheorghe sub comanda lui VALI SUCIU, cu care s-a reîntâlnit acum la seniorii echipei din Miercurea Ciuc, după care a ajuns la CS COLȚEA sub comanda lui LIVIU NICOLAE.

După ce și-a condus echipa U19 din postura de căpitan spre titlul național în 2021, pentru DANI a urma debutul în Liga 2, produs chiar în noul GHENCEA, pe 4 august în meciul pierdut de Miercurea Ciuc, 0-1 cu CSA Steaua. Cel mai important moment de până acum pentru tânărul fundaș, s-a petrecut pe 29 septembrie când a fost căpitanul lui FK Csikszereda la debutul clubului în UEFA YOUTH LEAGUE, împotriva campioanei Franței, SCO ANGERS.

”Au fost mici emoții cum ar fi fost normal, o experiență incredibilă, mai ales că am picat cu campioana Franței. Îmi aduc aminte cu plăcere de perioada petrecută la Celta-Colțea, acolo m-am dezvoltat ca jucător. Am cunoscut mulți oameni profesioniști de la care am avut multe de învățat, mai ales de la antrenorul LIVIU NICOLAE. Mai țin legătura cu foștii colegi, am fost o generație bună zic eu, păcat că a trebuit să plecăm din Brașov. Am jucat la Brașov pe Tineretului împotriva SR(n.r. 08.09.2021 SR Municipal Brașov – FK Csikszereda în Cupa României) și a fost destul de ciudat.”- Daniel Vereguț