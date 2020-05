Veste tragică, în această dimineață. Horia Stancu, directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov a încetat din viață, la doar 29 de ani, potrivit NewsBv.ro.

În urmă cu aproape două săptămâni, acesta suferise un accident vascular cerebral (AVC). A fost operat, însă starea lui de sănătate a fost, în continuare, gravă. A rămas mereu în comă, conectat la aparate. Din păcate, inevitabilul s-a produs și acesta a plecat dintre noi mult prea devreme. Horia Stancu se căsătorise acum doi ani și avea un copil de 11 luni. Era june, fusese șef la Tineretul Social Democrat Brașov și director la Secția Drumuri Naționale Brașov. A dat dovadă de multă implicare, era mereu în mijlocul acțiunii, disponibil 24 de ore din 24, pe teren indiferent de vreme, devotat muncii și întotdeauna încerca să arate tuturor că a ajuns pe merit șef la DRDP Brașov, funcție pe care o ocupa din august 2019.

Redăm mai jos câteva dintre mesajele postate pe contul de facebook al lui Horia Stancu:

Draga Horica ,Nu te vom uita niciodata vei fi mereu in sufletul nostru !

Odihneste-te in pace in drumul pe care il faci !!!

Ne vom aminti cu drag de tine.

DRUM BUN ! – GABI ALEX

Foarte greu in a gasi cuvinte in aceste momente grele …

Om bun si plin de viaţa , un om pentru oameni care mereu a pus binele inaintea tuturor . Ai plecat mult prea repede !

Dumnezeu sa te ierte Horia ! – ADRIAN NICOLAE GOIDESCU

Nu-mi vine să cred ca numai este printre noi… Ce tânăr! Chiar ca nu e dreapta câteodată viata. Prea repede, de ce el? De ce acum? A fost un om bun, era glumet, harnic, implicat în munca ce făcea, mai mult se interesa de oamenii din jurul lui, era foarte săritor, atent inimos. Ultima dată ne-am întâlnit cand a sprijinit proiectul „Călătoria Talentelor”, anul trecut in noiembrie, si era atât de fericit ca a venit si ca poate sa se implice in acest proiect… Era mândru de familia lui , chiar povesteam cu el despre asta…😢😭

Nu are cum… eu nu cred… prea repede a plecat!

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească-n pace! Condeleante familiei! – RUPY MIHAIL

Este un moment fără cuvinte, un moment de tăcere Horia nu pot vorbi la trecut. Dumnezeu sa-ti lumineze calea până în Rai si de acolo de sus sa ne veghezi esti si rămâi in sufletul nostru etern.Dumnezeu sa te odihnească în pace! – ANDRADA TEODORA NEAGU

In aceste clipe de tristeţe este foarte greu să găseşti cuvintele, pentru că nimic nu mai poate mângâia sufletul odată cu acesta pierdere. Sincere condoleanţe familiei îndoliate!

Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace! – GABRIELA IFTIMICIUC

Dumnezeu să-l odihnească în pace!