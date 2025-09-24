Actriţa franco-italiană Claudia Cardinale a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 87 de ani.

Diva cinematografiei s-a stins „înconjurată de copiii săi” la Nemours, lângă Paris, a anunţat impresarul său pentru France Presse.

În tinerețe, Claudia Cardinale a fost muză pentru unii dintre cei mai mari regizori, printre care Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil sau Sergio Leone.

„Ne lasă moştenirea unei femei libere şi inspirate, atât în parcursul său de femeie, cât şi de artistă”, a declarat impresarul Laurent Savry într-un mesaj trimis AFP.

Data și locul înmormântării nu au fost încă stabilite.

„Privirea, vocea și aura sa vor rămâne pentru totdeauna în istoria cinematografiei”, a scris ministrul francez al Culturii pe X. „Franțuzoaică prin suflet, muză a celor mai mari, ea a întruchipat cu strălucire libertatea, forța și eleganța”, a adăugat Rachida Dati.

La rândul său, ministrul italian al Culturii a adus un omagiu uneia dintre „cele mai mari actrițe italiene din toate timpurile”. „Întruchipare a unei grații profund italiene și a unei frumuseți aparte, ea a participat de-a lungul carierei sale la peste 150 de filme, dintre care unele sunt considerate capodopere ale cinematografiei de autor”, a declarat Alessandro Giuli într-un comunicat.

O carieră strălucitoare

De neuitat în „Ghepardul”, „A fost odată în Vest” sau „Opt și jumătate”, Claudia Cardinale a fost una dintre cele mai emblematice actrițe italiene, alături de Gina Lollobrigida și Sophia Loren. A jucat în vârful cinematografiei italiene (Bolognini, Zurlini, Squitieri), la Hollywood (Edwards, Brooks, Leone), în Franța (Broca, Verneuil) și chiar în Germania, cu Werner Herzog.

Născută la La Goulette, lângă Tunis, pe 15 aprilie 1938, din mamă franceză și tată sicilian, a câștigat la 17 ani, întâmplător, un concurs de frumusețe la care nu se înscrisese. „Cea mai frumoasă italiancă din Tunis” a ajuns la Festivalul de la Veneția, unde a fost imediat remarcată de lumea filmului.

La 22 de ani, a jucat în „Rocco și frații săi” (1960) de Luchino Visconti, care i-a oferit câțiva ani mai târziu unul dintre cele mai mari roluri – Angelica, din „Ghepardul”, alături de Alain Delon și Burt Lancaster. Tot în 1963, a apărut în altă capodoperă italiană, „Opt și jumătate” de Fellini.

Adesea comparată cu Brigitte Bardot, „CC” cea brunetă și „BB” cea blondă au împărțit afișul în „Les Pétroleuses” (1971). Cariera sa americană a inclus „Pantera roz” de Blake Edwards (1963) și „Profesioniștii” cu Burt Lancaster. În 1993, a primit Leul de Aur la Veneția, iar în 2002 Ursul de Aur la Berlin.

„Fata cu valiza a plecat, Angelica din Ghepard nu va mai deschide balul”, a declarat Gilles Jacob, fost președinte al Festivalului de la Cannes. „Era frumoasă, simplă, fără pretenții, dar când camera filma, se lumina de un zâmbet și o privire afectuoasă, subliniate de vocea ei gravă. Marii regizori au glorificat-o, ea i-a slujit, iar noi am iubit cu tandrețe această ființă delicată.”

Viața personală

Claudia Cardinale a avut doi copii: Patrick, născut în 1958 în urma unui viol, existență ținută mult timp ascunsă pentru a-i proteja cariera, și o fiică, Claudia, născută în 1979 din relația cu regizorul Pasquale Squitieri.

Împreună cu aceasta, a creat Fondazione Claudia Cardinale, la Nemours, un spațiu dedicat sprijinirii și promovării tinerilor artiști.