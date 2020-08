Consiliul Judeţean Braşov a transmis astăzi, antreprenorului, ordinul de începere pentru proiectul „Modernizare drum interjudeţean Covasna – Braşov care face legătura între drumul naţional DN 12 şi drumul naţional DN 13 – format din DJ 131 km 0+000 – 7+856 şi DJ 131B km 0+000 – 12+978”.

Adrian Gabor, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, alături de administratorul public Daniel Gligoraş, cel care este şi managerul acestui proiect, a vizitat amplasamentul situat la graniţa dintre comunele Măieruş şi Apaţa, acolo unde constructorul, Asocierea Gott Strasse SRL – SC Perfect Consult Europe SRL – Hydrostroy AD, a adus deja primele utilaje pentru organizarea de şantier. Oficialii CJ au discutat cu reprezentanţii antreprenorului despre graficul de execuţie şi lucrările care vor fi demarate în perioada imediat următoare.

„Noi deja am început organizarea de şantier, pe o suprafaţă de trei hectare. Dorim să amplasăm o hală cu două niveluri, care va adăposti birourile personalului din şantier. Am demarat şi lucrările privind proiectarea reţelelor de utilităţi. De asemenea, am adus utilajul special cu care în această săptămână vom începe lucrările de frezare a carosabilului. Până la sfârşitul anului, avem în plan să atacăm partea de poduri şi podeţe – inclusiv podul peste Olt de la Augustin, pentru care am comandat deja materialele necesare, dar şi partea de consolidări, piloni foraţi, gabioane şi saltele de gabioane. Sperăm într-o colaborare foarte bună cu beneficiarul şi ţinând cont de experienţa acumulată în decursul timpului, am convingerea că vom duce acest proiect la bun sfârşit fără nicio problemă şi vom avea un rezultat impecabil”, a precizat Ionuţ Zota, reprezentantul antreprenorului.

Contractul de lucrări este în valoare de 108.684.804 lei (cu TVA), iar asocierea de firme are la dispoziţie doi ani şi cinci luni pentru a-l executa. Potrivit managerului de proiect Daniel Gligoraş, sunt şanse bune ca lucrările să fie terminate chiar înainte de termenul prevăzut în contract. „Conform graficului de execuţie şi contractului de lucrări, acest proiect, pentru care am accesat fonduri europene în cadrul Axei 6 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, are ca termen de finalizare 29 de luni. Îmi doresc ca termenul să fie respectat şi toate lucrările să decurgă conform graficului convenit cu constructorul”, a menţionat Daniel Gligoraş.

Lucrările de reabilitare şi modernizare a celor două segmente rutiere incluse în proiect, respectiv 7,856 de km din drumul judeţean DJ 131 şi 12,978 de km din drumul judeţean DJ 131 B, vor aduce beneficii însemnate locuitorilor din Măieruş, Apaţa, Ormeniş, Augustin, dar şi cetăţenilor din judeţul Covasna. „Autorităţile judeţene din Covasna au început de mai mult de o lună lucrările de modernizare a drumului care continuă tronsonul nostru, înspre Baraolt, până la intersecţia cu drumul naţional DN 12. Practic, prin implementarea proiectului legăm două judeţe, asigurăm condiţii optime de circulaţie rutieră şi deschidem zona spre investiţii. Este o zi importantă atât pentru noi, ca administraţie publică, cât şi pentru locuitorii din această parte a judeţului nostru. Îi asigurăm pe toţi locuitorii judeţului Braşov că pregătim portofoliul de proiecte şi vom scrie în continuare cereri de finanţare pe fonduri europene destinate modernizării drumurilor judeţene”, a menţionat vicepreşedintele CJ Adrian Gabor.

Foto: Consiliul Județean Brașov