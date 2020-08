A fost stabilit staff-ul tehnic al echipei SR Brașov

Ioan Naghi – director tehnic, Liviu Nicolae – „principal”, Şerban Moraru – „secund”, staff-ul echipei SR Braşov.

Ioan Naghi va rămâne director tehnic la SR Braşov în sezonul viitor. Funcţia de antrenor principal îi va reveni lui Liviu Nicolae în timp ce Şerban Moraru, care va fi şi jucător, va prelua atribuţiile antrenorului secund. Totodată, se va căuta un preparator fizic.

Săptămâna viitoare, SR Braşov va juca două meciuri amicale cu echipe din eşaloane superioare.

„Mă bucur pentru această provocare. Este un nou încput şi pentru mine, iar faptul că am ajuns la SR Braşov reprezintă o evoluţie în cariera mea de antrenor. Avem mare nevoie ca suporterii să fie alături ne noi, avem nevoie de spijinul lor. Îi aşteptăm chiar şi la antrenamente. Aş vrea ca faptele să vorbească despre munca pe care o vom face. Vrem să fim o echipă care să aibă mingea, să impună ritmul jocului şi vom intra pe teren de fiecare dată cu gândul doar la vicorie. Am ambiţia de a reuşi în acest proiect. Mă bucur că Ioan Naghi a decis să rămână alături de noi. Are o experienţă vastă, care ne va ajuta. Cu Şerban Moraru am mai lucrat la Colţea, ne cunoaştem bine”, a declarat Liviu Nicolae.

„Trebuie să formam o echipă valoroasă. Sperăm să iasă bine. Mă bucur că au venit antrnori tineri. Ei sunt viitorul. Îi apreciez pe copiii aceştia. Au de muncit şi o vor face. Vrem să îmbinăm tinereţea cu experienţa în echipa pe care o vom construi”, a comentat şi Ioan Naghi.

Şerban Moraru a precizat: „Faptul că fanii au ales să îl aducă pe Ciprian Jurubescu este cea mai bună decizie luată pentru această echipă. Eu vin în primul rând cu gândul să joc. Nu avem nimic de pierdut, va fi un sezon interesant. Vrem să facem o figură frumoasă. Nu este presiune, dar e normal să intrăm la fiecare meci doar cu gândul la victorie. Apoi, mă bucur că voi putea lucra cu Liviu Nicolae. S-a şcolit în ultimii ani şi sunt convins că voi avea multe de învăţat de la el”.