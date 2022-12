În weekend-ul trecut au avut loc, la București, Campionatele Naționale de Badminton, dedicate juniorilor sub 13 ani. Sportivii de la secția de badminton de la ACS Kids Tâmpa au avut o comportare foarte bună câștigând în total 9 medalii și 3 titluri de campioni naționali.

Astfel, la proba de simplu băieți, Maxim Iacob a câștigat medalia de aur, iar Victor Vizi medalia de bronz. La dublu băieți, cei doi brașoveni au câștigat titlul național. Amalia Vlad a câștigat medalia de bronz atât la proba de simplu fete, cât și de dublu fete. Tot o medalie de bronz a câștigat și Karina Fulop, tot la dublu fete. La ultima probă, cea de dublu mixt – Maxim Iacob și Amalia Vlad au ieșit campioni naționali.

”A fost un an foarte bune pentru generația U13, care cu o lună în urmă a câștigat și Campionatul Național pe Echipe. Rezultatele de la Campionatul Național individual au venit ca o confirmare a muncii acestor copii care promit foarte mult și care au început să aibă rezultate și pe plan internațional, Maxim Iacob câștigând în vară un puternic turneu în Croația. România are o generație foarte promițătoare de juniori, anul acesta România reușind și prima medalie europeană din istoria badmintonului românesc, o medalie de aur la dublu feminin, la Campionatele Europene U15. Faptul că am reușit în ultimii 3 ani, ca la Brașov să aducem medalii la toate categoriile de juniori, de la U9 la U19, ne dă speranțe pentru viitor”, a declarat antrenorul secției de badminton Dan Stegaru.