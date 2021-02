8 persoane accidentate, astăzi, pe pârtiile din Poiana Brașov!

După o perioadă îndelungată cu ceață, vânt și frig extrem, schiorii au putut sa se bucute de o zi cu vizibilitate si pârtii foarte bune. Din pacate, aceste conditii i-au facut sa mareasca viteza mai mult decat trebuia.

Astazi, 19.02.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 8 cazuri, in care persoanele s-au accidentat in timp ce practicau sporturile de iarna in Poiana Brasov si Masivul Postavaru. Salvatorii montani ajunsi la locul solicitarii au acordat persoanelor accidentate primul ajutor, urmand sa le coboare la baza muntelui, unde pentru una dintre aceste persoane a fost nevoie si de interventia echipajului SMURD, care a preluat-o si transportat-o la unitatea spitaliceasca, pentru investigatii suplimentare.

Schiati intotdeauna cu o viteza in care sa fiti in permanenta in control si efectuati depasirea, astfel incat sa puteti opri sau ocoli in conditii de siguranta, indiferent ce manevre vor face cei dinaintea voastra. Nu va supraestimati niciodata si adaptati viteza conditiilor meteo, traficului de pe partie, starii zapezii, posibilitatilor voastre fizice si tehnice.

Totodata, schiorii trebuie sa manifeste prudenta si sa reduca considerabil viteza, deoarece exista diferente mari in consistenta zapezii, de la o zona la alta. Din cauza fluxului mare de schiori, in a doua parte a zilei stratul de suprafata este inlaturat spre marginea partiei, formand galme, pe mijloc ramanand stratul de baza, de o consistenta dura. Din aceasta cauza, schiorii trec de la zonele rapide, cu zapada dura, la cele lente, cu zapada pufoasa, fapt care solicita foarte mult articulatiile picioarelor.

Totodata, zapada dura toceste foarte repede canturile schiurilor, facandu-le greu de controlat si de oprit in conditii de siguranta, in cazul unui obstacol. Din aceste motive, starea echipamentului joaca un rol esential, de aceea sfatuim schiorii sa serviseze periodic schiurile si sa ascuta canturile ori de cate ori este nevoie.

De la inceputul sezonului de schi salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit in 346 de cazuri, reprezentand 355 de persoane care s-au accidentat, ratacit sau au trebuit sa fie evacuate. Practicarea sporturilor de iarna presupune responsabilitate, atat pentru siguranta proprie, cat si pentru a celor din jur!

Sursa: Salvamont Poiana Brașov