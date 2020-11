6 cazuri de infectare cu SARS-COV-2 la Spitalul CFR Brașov

După ce zilele trecute au apărut informații conform cărora la Spitalul CFR din municipiul Brașov ar exista un focar de coronavirus, conducerea unității medicale a făcut urmatoarele precizari:

In perioada 10.10.2020 – 11.11.2020 s-au inregistrat un numar de 6 cazuri de infectie Covid la personalul angajat: 1 medic, 5 asistente, o infirmiera , fara legatura epidemiologica intre ele; ceea ce exclude existenta unui focar in evolutie. Sunt cazuri isolate, datorate contextului comunitar in care se inregistreaza cazurile SARS Cov 2 pozitive in judetul Brasov.

Argumentam cu urmatoarele:

– 3 cazuri sunt inregistrate in aceasta perioada de timp in cadrul echipei 1 Covid, care isi desfasoara activitatea la nivelul etajului I, fara a veni in contact cu colegii din echipa 2 Covid, care isi desfasoara activitatea la etajul III si etajul IV, fara link epidemiologic intre cazuri, conform anchetelor epidemiologice efectuate si inaintate catre DSP Brasov.

Echipa 1

Nr. crt. Nume prenume Ocupatia Data Debut Perioada CO, recuperari etc Data pozitiv Domiciliu / mijloc de transport 1. Cazul 1 Asistenta med. 10.10.2020 10.10.2020 -17.10.2020 Triaj epid 17.10.2020 pozitiva Jud Covasna autobuz 2. Cazul 2 Asistenta med. 19.10.2020 – Depistata activ in 19.10.2020 Brasov autobuz 3. Cazul 3 Medic 26.10.2020 – 27.10.2020 Contact domiciliu asistent ATI Sp Jud. Brasov

In functie de ocupatie, personalul infectat nu a avut activitati comune prin care sa se contamineze. Cu mare probabilitate pentru 2 persoane contactul s-a produs in mijlocul de transport in comun cu care vin la serviciu, iar pentru o persoana intra in discutie un contact la domiciliu.

– 3 cazuri sunt inregistrate la echipa 2 Covid, fara link epidemiologic intre cazuri si nici cu colegii din echipa 1 Covid.

Echipa 2

Nr. crt . Nume prenume Ocupatia Data Debut Perioada CO, recuperari etc Data pozitiv Domciliu / mijloc de transport 1. Cazul 4 Asistenta med. 15.10.2020 10.10 -19.10.2020 CO 15.10.2020 Brasov autobus s-a depistat la domiciliu fiind 2. Cazul 5 Asistenta med. 19.10.2020 24.10- 4.11.2020 CO 6.11.2020 Brasov Autobus, sot pozitiv 3. Cazul6 Infirmiera 23.10 2020 23.10 – 27.10.2020 27.10.2020 Brasov, autobuz

Pentru cele trei cadre medicale din echipa 2 Covid nu exista link epidemiologic in sectie, 2 dintre ele fiind in concediu de odihna cand s-au imbolnavit; deci cu siguranta sursa de infectie este comunitara.

Mentionam ca detinem circuite pentru echipare si dezechipare personal, circuite pacienti, circuit lenjerie, alimente, deseuri, etc.

Echipamentele de protective individuale se poarta conform indicatiilor si recomandarilor INSP Bucuresti.

Nu au existat goluri in aprovizionarea cu echipamente de lucru.

Dezinfectia igienica a mainilor, precum si dezinfectia curenta a suprafetelor, atmosferei se face cu dezinfectante care detin Aviz de Biocide cu respectarea instructiunlor de lucru.

In cursul serii de 10.11.2020 am fost anuntati de laborator asupra unui test pozitiv, a inca unui angajat aflat in concediu de odihna incepand cu data de 30.10.2020, deci nu a fost prezent in spital. Ancheta epidemiologica este in lucru.

In incheiere mentionam ca Spitalul General CF Brasov din data de 10 aprilie 2020 de cand a devenit spital Covid 19 pana la data de 10.10.2020, nu a inregistrat nici un caz de infectie cu SARS Cov2 la personalul medical si auxiliar. Evolutia comunitara a infectiilor in judetul Brasov a creat premisele imbolnavirii personalului nostru din surse extra spital, comunitare incepand cu 10.10.2020.

Medic epidemiolog CPLIAAM

Dr. Codruta Nemet