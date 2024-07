Urmează cel puţin două zile de cod roşu, cu temperaturi extreme și avertizări fără precedent.

Urmează cel puţin două zile de cod roşu, pentru aproape toată ţara. Este cea mai extinsă avertizare din istoria Administraţiei Naţionale de Meteorologie. În Capitală, de exemplu, vom resimţi 46 de grade. Iar zilele toride se termină cu nopţi tropicale, care nu ne vor răcori. Cel mai cald a fost ieri la Cernavodă. Termometrele au arătat 39 de grade. S-au resimţit însă cel puţin 44. Sufocant a fost, însă, aproape peste tot. Cu greu s-a găsit un loc pe hartă sub 37-38 de grade. „Va pot spune despre situatia din ultimele 24 de ore, vorbim despre 1435 de persoane care au avut nevoie de ambulanta Bucuresti Ilfov. Dintre acestea, 829 de persoane au prezentat urgente de cod roşu si cod galben. Au fost 20 de persone care au avut senzatia că lesina, ca isi pierd starea de conştienţă, au prezentat lipotimii dar au fost si 10 persoane care si-au pierdut starea de constienta", spune Alis Grasu, sef SABIF. Nici in creierii munţilor nu găsim mult dorita răcoare. La peste 1800 de metri altitudine, în Parâng, sunt deja 25 de grade în termometre. Aici, însă, vântul care mai adie din când în când face ca atmosfera să fie plăcută. Ieri am avut 35 de recorduri termice zilnice, inclusiv în Bucureşti. Iar meteorologii ne avertizează că urmează zile şi mai fierbinţi. În weekend, aproape 29 de judeţe vor fi sub cod roşu. Capitala o să fiarbă la 46 de grade resimţite. „Urmand ca maine codul portocaliu să cuprindă toată ţara iar sâmbătă si duminica vorbim de acest cod rosu care va cuprinde judeţele din Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova. Aici asteptam maxime între 37 si 41 de grade. Aceste temperaturi sunt măsurate la umbră, la mediu venitlat, in adăposturile meteorologice, cu siguranta in marile oraşe trebuie sa mai adaugăm 5 grade in plus faţă de ce vor indica termometrele. Discomfortul termic va fi unul deosebit de accentuat, noptile vor fi tropicale, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade", spune Mihai Timu, meteorolog. Codul roșu din weekend nu este apogeul valului de caniculă. Săptămâna viitoare va fi și mai cald. Cu asemenea temperaturi, e aproape o certitudine că 2024 o să fie cel mai fierbinte an înregistrat vreodată.

