Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat, astăzi, sa intervina in 5 cazuri, insumand 8 persoane care s-au accidentat sau ratacit, in timp ce practicau sporturile de iarna pe partiile de schi sau sanius din Poiana Brasov si Masivul Postavaru.

Salvatorii montani ajunsi la locul solicitarii au acordat persoanelor accidentate primul ajutor si apoi le-au coborat la baza muntelui, unde una dintre acestea a fost preluata de un echipaj SMURD, care a transportat-o la unitatea spitaliceasca pentru investigatii suplimentare. Totodata, s-a primit si un apel in legatura cu un grup format din 4 turisti, plecati sa schieze in afara partiei amenajate, care s-a ratacit. Conform indicatiilor primite, acestia au ajuns, intr-un final, in siguranta in Timisul de Jos.

Salvamontiștii recomandă schiorilor sa ramana doar pe partiile amenajate si sa nu mai iasa de pe acestea, deoarece, facand acest lucru, se expun unor pericole inutile. Stratul de zapada proaspat depus poate ascunde multe obstacole, iar posibilitatea de a se rataci este foarte mare. De la inceputul sezonului de schi salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit in 167 de cazuri, reprezentand 171 de persoane care s-au accidentat, ratacit sau au trebuit sa fie evacuate. Practicarea sporturilor de iarna presupune responsabilitate, atat pentru siguranta proprie, cat si pentru a celor din jur!

Sursa: Salvamont Poiana Brașov