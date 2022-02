Astazi, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 7 cazuri, totalizand 10 persoane care s-au accidentat sau ratacit, in timp ce practicau sporturile de iarna sau se plimbau in Poiana Brasov si Masivul Postavaru.

Trei au fost predate echipajelor SMURD, in vederea transportului la unitatile spitalicesti, pentru controale suplimentare de specialitate.

Vorbim despre un grup format din 4 persoane, care a decis sa coboare de pe masiv, dupa lasarea intunericului, ratacindu-se. Dupa ce au auzit zgomote care li s-au parut a fi de la animale salbatice, au alertat echipa Salvamont, care s-a deplasat la locul solicitarii si i-a evacuat.

Totodata, un schior a decis sa paraseasca partiile amenajate si sa schieze in padure, unde a ramas blocat. Acesta a fost gasit pe Valea Lamba si a fost coborat in siguranta si adus in oras.

De la inceputul sezonului, salvatorii montani din Poiana Brasov au intervenit in 230 de cazuri, totalizand 250 de persoane care s-au accidentat, ratacit sau care a trebuit sa fie evacuate.

Turistii care aleg sa se plimbe sau sa coboare de la cabanele montane din Masivul Postavaru sunt sfatuiti sa nu mai plece tarziu si sa aiba intotdeuna o marja de timp, pentru a nu fi surprinsi de intuneric. De asemenea, daca se hotarasc sa coboare cu instalatiile de transport pe cablu, sa se intereseze de programul de functionare a acestora si sa ajunga in timp util, pentru a nu le gasi inchise.

Dati dovada de responsabilitate in practicarea sporturilor montane de iarna, atat pentru siguranta proprie, cat si pentru a celor din jurul vostru!