Joi, 20 mai 2021, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului “Completare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Autostrada Brașov – Făgăraș”.



Până la termenul limită de depunere au depus oferte următorii agenți economici:



1. EGIS INTERNATIONAL S.A.S (Lider de Asociere) – ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA SRL (Ofertant Asociat 1);

2. EXPLAN S.R.L (Lider de Asociere) – MEINHARDT INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT LIMITED (Ofertant Asociat 1);

3. SEARCH CORPORATION S.R.L (Lider de Asociere) – PROTELCO SA (Ofertant Asociat 1) – LIKE CONSULTING S.R.L. (Ofertant Asociat 2) – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC) (Ofertant Asociat 3);

4. VIAPONTE ROM S.R.L (Lider de Asociere) – METROUL S.A (Ofertant Asociat 1) – CAPITAL VISION S.R.L (Ofertant Asociat 2).

Valoarea estimată a contractului este între 21.387.313,82 și 25.273.189,06 lei fără TVA.

Obiectul contractului îl reprezintă completarea documentației aferente Studiului de Fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru Autostrada Brașov (Cristian) – Făgăraș, precum și elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire, în conformitate cu reglementările tehnice, legislația în vigoare și cu cerințele din caietul de sarcini. Totodată, prin completarea documentației se înțelege inclusiv realizarea conectării cu sectorul de autostradă Sibiu – Făgăraș, împreună cu care formează Autostrada Sibiu – Brașov.



CNAIR S.A.