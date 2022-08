Patru dintr-o lovitură! FC Braşov se întăreşte serios pentru sezonul care începe în acest weekend. Patru jucători au semnat contracte cu clubul.

Patru jucători au semnat contracte noi cu FC Braşov în doar o singură zi. Cei patru fotbalişti au parafat actele şi sunt pregătiţi pentru duelurile care urmează în campionatul Ligii a 2-a. Jucători experimentaţi, dar şi tineri de perspectivă, care pot ajuta clubul să îşi îndeplinească obiectivele din acest sezon.

• Sebastian Micu, portar, 19 ani, – Tânărul portar vine de la CSM Reşiţa, echipă cu care a jucat sezonul trecut barajul de promovare în Liga a 2-a

• Andrei Marc, fundaș central, 29 de ani – A jucat la cele mai importante echipe din România, FCSB şi Dinamo Bucureşti. În carieră are peste 150 de meciuri jucate în Liga 1. A mai jucat la Ceahlăul Piatra Neamţ, Sanliurfaspor în Turcia şi Concordia Chiajna.

• Joao Amorim, mijlocaş central, 30 de ani, portughez – A jucat la echipa de tineret a lui FC Porto şi are meciuri la toate echipele de tineret ale naţionalei Portugaliei. Mare parte din cariera sa a jucat la echipe din ţara natală: Gondomar, Benfica Lisabona B, Trofense, Deportivo Aves, Oliveirense, Varzim sau Feirense. A mai jucat în Bulgaria la Arda Kardzhali, iar la FC Braşov a ajuns din Liga a 2-a portugheză, de la Penafiel.

• Alexandru Saim Tudor, mijlocaş de bandă stângă, 23 de ani – mijlocaşul cu cetăţenie română şi turcă a venit împrumut de la Perolul Ploieşti, echipă cu care sezonul trecut a promovat în Liga 1. Are peste 70 de meciuri în Liga a 2-a în cei patru ani în care a activat pentru ploieşteni.

Toţi cei patru jucători au semnat contracte cu FC Braşov pe câte un an, cu drept de prelungire pe încă unul.