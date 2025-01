Unsprezece federații olimpice naționale vor organiza în acest an, primul după Jocurile Olimpice de la Paris, alegeri pentru funcția de președinte.

Federația Română de Gimnastică va avea din acest an un nou președinte. Carmencita Constantin, cea care a fost aleasă în martie 2021 din postura de unic candidat, a anunțat că nu mai dorește un nou mandat. Alegerile pentru întreaga structură de conducere a FRG vor avea loc la 25 aprilie.

Președinta Carmencita Constantin a declarat pentru AGERPRES că va propune ”o variantă completă pentru stafful de conducere”, dar nu a dorit să nominalizeze nicio persoană.

”Așa cum am spus, nu voi mai candida pentru un nou mandat de președinte. Sunt om serios, atunci când spun ceva așa rămâne. Nu știu cine își dorește să candideze. Eu voi propune și voi susține o variantă, nu numai pentru postul de președinte, o variantă completă pentru stafful de conducere”, a explicat președinta FRG.

Schimbări la cel mai înalt nivel vor avea loc și la Federația Română de Atletism, acolo unde Anișoara Stanciu a anunțat la rândul ei că nu va mai candida. Într-o declarație acordată AGERPRES în luna decembrie a anului trecut, ea afirmat că este pensionară și își va dedica timpul familiei.

”Nu voi mai candida. Sunt pensionară din luna septembrie. Îmi voi duce mandatul la capăt. Sper să-l pot duce la capăt și sigur voi putea. După care există viață și după sport sunt de la 10 ani în lumea asta și am peste 60 de ani. Mi se pare suficient. Vreau un pic timp și pentru mine, pentru familie, pentru fata mea, pentru nepoțelele mele. Dar dacă va fi cumva nevoie, sub o formă sau alta să pot ajuta, o voi face cu mare plăcere. Dar în nicio funcție din federație”, afirma cea care în mai 2021 îl învingea în alegeri în al doilea tur de scrutin pe președintele în exercițiu Florin Florea.

Secretarul general al Federației Române de Atletism, Valy Caciuriac, a declarat că alegerile vor fi organizate în luna aprilie la o dată care urmează să fie stabilită.

”Adunarea Generală de Alegeri a Federației Române de Atletism va fi programată în luna aprilie. Nu am stabilit încă exact data, dar va fi cu siguranță în aprilie. Nu știu cine va candida pentru postul de președinte. În ceea ce mă privește, eu nu voi candida”, a afirmat Caciuriac pentru AGERPRES.

Revenită în funcția de președinte al Federației Române de Canotaj la începutul acestui an, după ce a renunțat la conducerea Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă a declarat pentru AGERPRES că vrea să continue și că Adunarea Generală de Alegeri va avea loc în primăvară.

”Deocamdată nu pot spune nimic sigur, pentru că abia am reînceput treaba. Eu am tot timpul să mă gândesc, dar am în intenție să candidez. Deocamdată abia am numit un nou antrenor coordonator care trebuia pus în regim de urgență. Pentru că nu mi-aș fi dorit ca sportivii să rămână precum cei care nu știu să înoate și s-au răsturnat în mijlocul lacului. Dar e clar că asta e perioada alegerilor în federații și noi, de fel, avem alegeri la finalul lui februarie, începutul lui martie, cam așa”, a declarat Lipă.

Alegerile la Federația Română de Lupte vor avea loc marți, 29 ianuarie, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, pentru postul de președinte Răzvan Pîrcălabu fiind singurul candidat.

”Alegerile pentru conducerea Federației Române de Lupte sunt programate pe 29 ianuarie. Eu sunt singurul candidat la funcția de președinte. Probabil fiind vicepreședinte al forului european, membru cu prerogative de vicepreședinte în forul mondial și membru în Comitetul Executiv al COSR a făcut ca lumea luptelor să mă aprecieze și din acest motiv nici nu am contracandidat”, a spus Pîrcălabu.

”Obiectivele mele pentru noul mandat sunt clare. În primul rând o medalie pentru luptele românești la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Apoi construirea unei baze proprii, Casa Luptelor Românești, care să fie în patrimoniul federației. Investiția este foarte mare, dar dacă nu vom reuși să o finalizăm, continuăm și după 2029. Apoi îmi propun ca în decurs de patru ani să organizăm evenimente de excepție printre care Campionatele Mondiale Under-23 în 2027, Campionatele Europene de seniori în 2029 și 2030, anul în care Federația Română de Lupte va împlini 100 de ani de la înființare, ne dorim să aducem în țară, pentru prima oară în istorie, Campionatele Mondiale de seniori”, a adăugat cel care conduce Federația Română de Lupte din anul 2013.

La Federația Română de Judo, actualul președinte Cozmin Gușă a anunțat deja că nu mai dorește să continue și că îl va susține pe vicepreședintele Florin Bercean la alegerile din primăvara acestui an.

”Alegerile vor fi organizate la termen în această primăvară, martie-aprilie. Sunt niște detalii legate de calendar și convocarea Adunării Generale. Eu am spus deja că nu voi mai candida, cred că sunt suficiente două mandate la conducerea federației pe care am reușit să o redresez din punct de vedere al echilibrului financiar și al atmosferei interne, în ciuda faptului că am avut activitatea vreo 6 ani parazitată de intențiile lui Marius Vizer de a destabiliza activitatea federației, prin impunerea unor neprofesioniști dovediți ai lui în funcția de președinte și în Comitetul Director. De fiecare dată i-am dejucat intențiile. Bineînțeles că își va prezenta eternul candidat, Teșelean, și la aceste alegeri. Ei sunt și parteneri de afaceri. E rușinos ce face Marius Vizer, dar asta nu contează. Candidatul asumat de mine pentru a fi sprijinit și de marea masă a oamenilor din judo este Florin Bercean, în mod indiscutabil, cel mai important, prin rezultate și longevitate, antrenor român de judo. Este firesc ca el din funcția de vicepreședinte executiv să-și asume acum funcția de președinte. În ceea ce mă privește, rămân alături de judoul românesc cu tot potențialul meu relațional și financiar cu care am sprijinit și până acum judoul și cu care îl voi sprijini și de acum înainte”, a declarat Gușă pentru AGERPRES.

Cristinel Romanescu a anunțat că va candida din nou pentru funcția de președinte a Federației Române de Tenis de Masă. În vârstă de 65 de ani, președintele în exercițiu al FRTM a declarat că își dorește să continue proiectele începute. Adunarea Generală de Alegeri a Federației Române de Tenis de Masă urmează să aibă loc în luna aprilie.

”Avem alegeri pentru toate funcțiile de conducere anul acesta, însă nu am fixat data încă. Trebuie să ne întrunim în Comitetul Director, dar consider că undeva în luna aprilie vom face alegerile. Sau sfârșitul lunii martie cel mai devreme, ceva de genul ăsta. Eu voi candida pentru un nou mandat. Am încă lucruri pe care îmi doresc să le implementez, sunt destule programe pe care le-am început de atâta timp și trebuie să le continuăm. Pentru că spun eu că suntem pe drumul cel bun, tenisul de masă merge din ce în ce mai bine la toate categoriile de vârstă”, a spus Cristinel Romanescu.

Federația Română de Scrimă își va alege noua conducere în martie sau aprilie. Președintele Marius Florea, care în urmă cu patru ani câștiga alegerile în fața lui Constantin Sandu, a afirmat că își dorește un nou mandat.

”Încă nu am stabilit data exactă a alegerilor, probabil că peste câteva săptămâni vom lua o decizie în acest sens. Probabil că le vom organiza în martie sau aprilie. Eu voi candida din nou cu siguranță, pentru că vreau să duc mai departe proiectele pe care le am. Sincer, nu știu dacă își mai dorește și altcineva să candideze, însă de fiecare dată au fost contracandidați. Eu sunt optimist, de ce să nu fiu, pentru că am muncit și am făcut totul pentru scrima românească”, a adăugat Florea.

Data alegerilor din acest an la Federația Română de Polo va fi stabilită în luna februarie. Actualul președinte, Alexandru Matei, a declarat, pentru AGERPRES, că nu a luat încă o decizie privind o nouă candidatură.

”Nu am stabilit încă data alegerilor din acest an. Urmează să ne întâlnim în februarie și vom decide exact. Eu deocamdată nu am luat nicio decizie dacă voi candida. O să las rezultatele să vorbească și voi lua o decizie după ce vom stabili data alegerilor”, a explicat Matei.

La Federația Română de Baschet alegerile vor avea loc în toamnă, Carmen Tocală având mandat până la mijlocul lunii noiembrie. Actuala președintă intenționează să candideze pentru al treilea mandat la șefia federației, enumerând totodată și câteva dintre punctele importante ale programului său.

”Nu am încă o strategie. Eu am mandat până pe 12-13 noiembrie 2025, conform regulamentelor. Nu am de unde să știu despre alți candidați, dar au fost și la alegerile trecute. Eu voi candida pentru a implementa strategia de dezvoltare, realizarea hotelului, realizarea campusului Academiei Române de Baschet, regionalizarea și nu în ultimul rând digitalizarea. Vom construi 10 terenuri de baschet 3×3, în parteneriat cu un brand puternic pe care încă nu îl pot divulga. Programul de grădinițe și creșe continuă, următoarea după Arad, Cisnădie, Oradea este cea de la Pitești, cu inaugurare în aprilie. Banii pentru hotel și proiectul pentru acesta sunt adunați cu greu din primele mele două mandate”, a declarat Carmen Tocală.

Și la Federația Română de Natație și Pentatlon Modern vor avea loc alegeri pentru funcția de președinte, iar deținătoarea postului, Camelia Potec, a afirmat că își dorește să continue.

”Nu am stabilit încă data alegerilor, e prea devreme să discutăm despre asta acum, avem alte proiecte în desfășurare. Eu pot spune însă că îmi doresc să continui”, a declarat fosta campioană olimpică.

Secretarul general al Federației Române de Schi – Biatlon, Puiu Gaspar, a precizat că la următoarea ședință a Comitetului Director se vor stabili detaliile Adunării Generale de Alegeri, care cel mai probabil va avea loc la finalul lunii aprilie. Președintele în exercițiu este Dan Gheorghe Mihoc, aflat la conducerea FRSB de peste 20 de ani.

”Orientativ, alegerile vor avea loc la sfârșitul lunii aprilie. Deocamdată nu se știu candidați. La următoarea ședință a Comitetului Director vom stabili data, ora, locația și ordinea de zi a Adunării Generale”, a spus Gaspar.

În acest început de an au avut loc alegeri la Federația Română de Rugby, Alin Petrache fiind reales la 17 ianuarie în funcția de președinte pentru un nou mandat de patru ani. El a fost votat în unanimitate de cei 64 de membri afiliați cu drept de vot prezenți la Adunarea Generală, fiind singurul candidat pentru această funcție.

AGERPRES